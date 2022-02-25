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DünyaRus savaş uçakları canlı yayında bomba yağdırdı! 'Bölgeye inanılmaz bir saldırı var'
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Rus savaş uçakları canlı yayında bomba yağdırdı! 'Bölgeye inanılmaz bir saldırı var'

Son dakika haberi... Rusya jetleri, Harkiv’e canlı yayında saldırdı. Sıcak bölgede bulunan CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu ve kameraman Hilmi Yaşa, canlı yayında gelişmeleri aktarırken Rus savaş uçaklarının bombardımanına tanıklık etti. Ülkeye harekatını devam ettiren Rus güçlerinin tanklarla sivil bölgelere girdiği ve içinde insan olan araçları ezdiği görüldü.

25.02.2022 - 12:15 |
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Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Rusya askerlerinin başkent Kiev'e havadan saldırırken Ukrayna'da çok sayıda ölü ve uyaralı olduğu belirtildi. Bölgeden son dakika gelişmelerini aktaran CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, Harkiv’e düzenlenen saldırıyı anbean aktardı. Rus jetlerinin nereye saldırdığını tam olarak göremediğini ifade eden muhabir, ilerleyen saatlerde yetkililerden açıklama geleceğini bildirdi.

"İNANILMAZ BİR SALDIRI VAR"

Muhabir Mücahit Topçu, Ukrayna'dan son bilgileri aktardığı sırada inanılmaz anlar yaşandı. Canlı yayın sırasında bombalar peş peşe patladı.

O anları aktaran Topçu, "Savaş uçakları tepemizde. Şu anda 5-6 bombanın atıldığını söyleyebiliriz. Farklı noktalardan bombardıman devam ediyor. Saldırıyı duyuyorsunuz. Harkiv saldırı altında, bombalanmaya devam ediyor. Bölgeye inanılmaz bir saldırı var. Vatandaşlar camlarda. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Rus tankları Kiev'e girdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter mesajında 'düşman' birliklerinin kent merkezindeki parlamento binasına yaklaşık dokuz kilometre mesafedeki Obolon semtinde olduğunu duyurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Rusya’nın ülkeyi işgal ettiğinin göstergesi olduğunu ve Putin’in amacının sadece ayrılıkçı gruplara hükmetmek değil, Ukrayna’yı ele geçirmeyi istediğini aktardı.

Öte yandan Rus tankların içinde insan olan araçları ezdiği görüldü. 

Rus savaş uçakları canlı yayında bomba yağdırdı Bölgeye inanılmaz bir saldırı var

Rus savaş uçakları canlı yayında bomba yağdırdı Bölgeye inanılmaz bir saldırı var

Rus savaş uçakları canlı yayında bomba yağdırdı Bölgeye inanılmaz bir saldırı var


Rus savaş uçakları canlı yayında bomba yağdırdı Bölgeye inanılmaz bir saldırı var

Rus savaş uçakları canlı yayında bomba yağdırdı Bölgeye inanılmaz bir saldırı var

Rus savaş uçakları canlı yayında bomba yağdırdı Bölgeye inanılmaz bir saldırı var

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