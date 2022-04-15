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Fransa büyükelçiliğini yeniden Kiev’e taşıyacak

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Fransa’nın Ukrayna’nın Lviv kentine taşıdığı büyükelçiliğini “çok yakında” yeniden başkent Kiev’e taşıyacağını açıkladı.

15.04.2022 - 01:35 | | İHA
Fransa büyükelçiliğini yeniden Kiev’e taşıyacak

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik saldırılarını başlamasının ardından mart ayı başlarında Fransa’da birçok ülke gibi Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan büyükelçiliğini Lviv kentine taşımıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın büyükelçiliğini “çok yakında” yeniden başkent Kiev’e taşıyacağını aktarılarak, "Bu yeniden konuşlandırma çok yakında gerçekleşecek ve Fransa'nın Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat'ta başlattığı savaşla yüzleşmek için her alanda Ukrayna'ya verdiği desteği daha da derinleştirmesine olanak sağlayacak" denildi.

 

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