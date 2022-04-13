GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaEstonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü
HaberlerDünya Haberleri Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü
ABONE OL

Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda Kievde Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü.

13.04.2022 - 17:44 | | UKRAYNA, (DHA)
Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Shmyhal, Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleriyle görüştüğünü belirterek, Rus saldırganlığına karşı koymada sürekli destek ve kapsamlı yardım için arkadaşlarımıza minnettarız. Birlikte kazanacağız! ifadelerini kullandı.

Daha önce Estonya Cumhurbaşkanı Karis, söz konusu liderlerle birlikte Kieve gittiklerini duyurmuş, Son ziyaretimden bu yana Rus savaşından çok zarar görmüş bir şehre, Kieve doğru yoldayız. Duda, Nauseda ve Levits ile birlikte Ukrayna halkında güçlü desteğimizi göstermek için Ukraynayı ziyaret ediyoruz, sevgili dostumuz Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğiz ifadelerini kullanmıştı.

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Aboneleri ilgilendiriyor, faturalar artık...

Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Aboneleri ilgilendiriyor, faturalar artık...

ANKA-B İHA’ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı

ANKA-B İHA’ların "serseri mayın tespit" denemeleri başarıyla tamamlandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Sıradaki Haber
Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Aboneleri ilgilendiriyor, faturalar artık...

Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Aboneleri ilgilendiriyor, faturalar artık...

Sıradaki Haber
İtalyan bakandan 'Türkiye' vurgusu: Barış için en çok onlar çalıştı

İtalyan bakandan 'Türkiye' vurgusu: Barış için en çok onlar çalıştı

Sıradaki Haber
Yeni istihdam desteği 2022! İstihdam desteğinden kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları ne?

Yeni istihdam desteği 2022! İstihdam desteğinden kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları ne?

Sıradaki Haber