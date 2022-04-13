Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Shmyhal, Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleriyle görüştüğünü belirterek, Rus saldırganlığına karşı koymada sürekli destek ve kapsamlı yardım için arkadaşlarımıza minnettarız. Birlikte kazanacağız! ifadelerini kullandı.

Daha önce Estonya Cumhurbaşkanı Karis, söz konusu liderlerle birlikte Kieve gittiklerini duyurmuş, Son ziyaretimden bu yana Rus savaşından çok zarar görmüş bir şehre, Kieve doğru yoldayız. Duda, Nauseda ve Levits ile birlikte Ukrayna halkında güçlü desteğimizi göstermek için Ukraynayı ziyaret ediyoruz, sevgili dostumuz Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğiz ifadelerini kullanmıştı.