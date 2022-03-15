Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Diplomatik ilişki kurmaya ve sınırları açmaya hazırız.
Son dakika haber,ne göre; Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan Yönetimi'nin Türkiye ile diplomatik ilişki kurmaya ve sınırları açmaya hazır olduğunu duyurdu.
15.03.2022 - 21:14 |
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile Diplomatik Ilişki kurma ve sınırları açmaya hazır olduklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuçoğlu, geçen hafta Antalya Diplomasi Forumu marjında Mirzoyan'la bir araya gelmiş ve görüşmenin "yapıcı" geçtiğini açıklamıştı.