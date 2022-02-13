Ermenistan ve Gürcistan'da peş peşe korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem; Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedildi.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

IĞDIR VALİLİĞİ'NDEN DUYURU

Iğdır Valiliği meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Iğdır’ımızda da hissedilen Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."

BİR DEPREM DAHA

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22.25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem, başkent Tiflis'te de hissedildi.