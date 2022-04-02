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Energodar'da patlama ve silah sesleri: 4 yaralı

Ukrayna’nın Energodar şehrinde sivillerin gerçekleştirdiği gösteriyi dağıtmak isteyen Rus askerlerinin müdahalesi sonucu 4 kişi yaralandı.

02.04.2022 - 14:34 | | KİEV (İHA)
Energodar'da patlama ve silah sesleri: 4 yaralı

 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 38 gündür sürüyor. Energodar şehrinde direnişi sürdüren siviller, Rus askerlerine karşı gösteri gerçekleştirdi. Ancak Rus ordusunun protestoya müdahalesi sert oldu. Ukrayna halkına karşı ses ve gaz bombaları kullandığı belirtilen Rus askerlerinin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Yerel yetkililer, patlama ve silah seslerinin duyulduğu olaylarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandığını aktardı.

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