Energodar'da patlama ve silah sesleri: 4 yaralı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 38 gündür sürüyor. Energodar şehrinde direnişi sürdüren siviller, Rus askerlerine karşı gösteri gerçekleştirdi. Ancak Rus ordusunun protestoya müdahalesi sert oldu. Ukrayna halkına karşı ses ve gaz bombaları kullandığı belirtilen Rus askerlerinin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.



Yerel yetkililer, patlama ve silah seslerinin duyulduğu olaylarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandığını aktardı.