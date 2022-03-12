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DünyaDSÖ'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Yok etmelerini tavsiye ediyoruz
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DSÖ'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Yok etmelerini tavsiye ediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna'ya laboratuvarlarda bulunan yüksek risk altındaki patojenleri yok etmesi çağrısında bulundu.

12.03.2022 - 01:16 | | İHA
DSÖ'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: Yok etmelerini tavsiye ediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle, Ukrayna'yı halk sağlığı laboratuvarlarında bulunan patojenleri imha etmesi konusunda uyardı. Ukrayna’da herhangi bir nedenle patojenlerin açığa çıkmasını önlemeye yardımcı olan güvenlik uygulamalarını teşvik etmek için birkaç yıldır halk sağlığı laboratuvarlarıyla işbirliği yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu çalışmanın bir parçası olarak, Ukrayna'daki Sağlık Bakanlığı'na ve diğer sorumlu kurumlara, olası sızıntıları önlemek için yüksek risk altındaki patojenleri yok etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Biyogüvenlik uzmanları, Ukrayna'da bulunan bu tesislerden herhangi birinin saldırılar sonucunda hasar görmesi durumunda, hastalığa neden olabilecek patojenlerin açığa çıkma ve yayılma riskinin olacağını belirtti.

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