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Donbass’ta Ukrayna ordusundan Rus mevzilerine roket atışı

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından Donbass’ta Rus mevzilerine roket atışı gerçekleştirildi.

11.03.2022 - 17:50 | | KİEV (İHA)
Donbass’ta Ukrayna ordusundan Rus mevzilerine roket atışı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar, 16’ncı gününde de devam ediyor. Rus ordusu, operasyonların ilk gününde Donbass’ta hızlı ilerlerken son günlerde bu ilerleyiş günde 2 ile 4 kilometre aralıklarına kadar düştü. Ukrayna ordusu da bu ilerlemeleri tamamen durdurmak için Rus birliklerine ani baskınlar ve roketatar sistemleriyle atışlar yapmaya başladı. Donbass’ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 30. İhtisas Tugayının Grad Timi tarafından yine Rus mevzilerine BM-21 tipi roketatar sistemleriyle atışlar yapıldı. Bu atışlar sırasında Rus tarafına ağır zayiatlar verildiği aktarılırken, operasyonu gerçekleştiren tugayın görüntüleri ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşıldı.

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