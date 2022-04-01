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DünyaCumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek! Bakan Çavuşoğlu duyurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu.. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile de görüşeceğini belirtti.

01.04.2022 - 11:57 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Dışişleri Bakanı ile ortak basın açıklamasında bulundu. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlattı Başkan Erdoğan'ın Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...

İSTANBUL'DA ANLAMLI BİR İLERLEME VAR

(Mariupol'da insani amaçlı 'sessizlik rejimi') Mariupol sessizliği memnuniyet ile karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha da kolay oldu. Aslında bu süre marjında Kızılay örgütlerinin otobüsleri ile bazı vatandaşlarımız çıktı, hatta bu konvoylara kendi araçları ile katılan vatandaşlarımız da çıktı, başlangıçta 150 civarındaydı, bugün itibari ile 30 civarında. Toplam Ukrayna'da 87 vatandaşımız var tahliye edeceğiz. İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var dedik, bunun devam etmesi gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Bir an önce liderleri de bir araya getirerek artık kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Liderler düzeyinde alınması gereken kararlar var. O nedenle temaslarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan biz bakanlar ile görüşüyoruz. bir yandan da Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşmeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi. Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.

ZELENSKİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenski, Başkan Erdoğan'a Ukrayna'nın dostu diye hitap ederek, "Ukrayna'nın dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna halkının mücadele ettiği Rus saldırganlığı hakkında görüştük. Barış diyaloğu yolunun açılması konusunu da ele aldık. Önemli destekleri için minnettarım" ifadelerini kullandı. (Sabah)

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