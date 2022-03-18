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DünyaÇinli Sözcü: ABD, Ukrayna’ya askeri yardım göndererek barış getiremez
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Çinli Sözcü: ABD, Ukrayna’ya askeri yardım göndererek barış getiremez

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in telefon görüşmesi öncesi yaptığı açıklamasında, “ABD askeri, Ukrayna’ya yardım göndererek barış getiremez” dedi.

18.03.2022 - 14:29 | | PEKİN (İHA)
Çinli Sözcü: ABD, Ukrayna’ya askeri yardım göndererek barış getiremez

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi öncesi Pekin’de kameraların karşısına geçen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çin’in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade eden Lijian, “Çin her zaman tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktan, BM Sözleşmesinin prensip ve ilklerine bağlı kalmaktan, tüm ülkelerin meşru güvenlik endişelerine önem vermekten, krizin sonlandırılması için barışçıl çözümüne yönelik çabaların desteklenmesine ve insanı durumu kolaylaştırmaktan yana” dedi.

“Çin’in tutumu adil, nesnel ve tartışılmaz” diyen Çinli Sözcü, ABD’de bazı isimlerin yanlış bilgi yaydığını ve Çin üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti. Lijian, “ABD, Ukrayna krizindeki ateşi körüklemek yerine üzerine düşen sorumlulukları almalı, durumu kolaylaştırmak ve sorunu çözmek için somut adımlar atmalı" ifadelerini kullandı. Çinli Sözcü Lijian “Ukrayna’nın silah yerine gıdaya ihtiyacı var. ABD, Ukrayna’ya askeri yardım göndererek barış getiremez” ifadelerini kullandı.

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