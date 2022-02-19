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Canlı yayında tekme tokat birbirine girdiler! Ukraynalı milletvekili ve gazeteci...

Ukrayna’da bir televizyon programında Rus yanlısı milletvekili Nestor Şufriç ile Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov canlı yayında tekme tokat kavga etti.

19.02.2022 - 15:28 | | İHA
Canlı yayında tekme tokat birbirine girdiler! Ukraynalı milletvekili ve gazeteci...

Rusya ile Ukrayna arasında giderek tırmanan gerilim, Ukrayna'da televizyonda yayınlanan tartışma programına da yansıdı. Bir kanaldaki "İfade Özgürlüğü" adlı siyasi programda gazeteci Yuriy Butusov ile Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi Milletvekili Nestor Şufriç arasında sözlü tartışma başladı.

Butusov, milletvekili Şufriç’in Rusya yanlısı olduğunu ve mensubu olduğu muhalefet partisinden bazı milletvekillerinin 16 Şubat’ta Rusya’nın saldırma ihtimali üzerine ülkeyi terk ederek kendilerini garantiye alma çabalarını "hainlik" olarak değerlendirdi ve ortam iyice gerildi. Bir anda ayağa kalkarak milletvekili Şufriç’in yanına gelen Butusov, milletvekiline tokat attı. Milletvekili de aynı şekilde karşılık verince stüdyo bir anda ringe döndü. Şufriç ve Butusov kavgayı yerde sürdürürken, konuklar araya girdi. Kavganın ardından Şufriç, Butusov için “kız gibi kavga ediyor” ifadesini kullandı.

Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdiUkrayna’da bir televizyon programında Rus yanlısı milletvekili Nestor Şufriç ile Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov canlı yayında tekme tokat kavga etti.

 

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