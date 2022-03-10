Borrell’den yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, Rusya’nın havadan yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiği çağrısında bulundu.
10.03.2022 - 16:46 | | BELÇİKA, (DHA)
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol’ün kuşatma altında olduğunu belirterek, “Rusya’nın doğum hastanesini bombalaması çirkin bir savaş suçudur” dedi. Borrell, Rus güçlerinin havadan yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarının ve yardım konvoylarına erişim engellemelerinin derhal durdurulması gerektiği çağrısında bulunarak, “Güvenli geçiş gerekiyor” dedi.
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