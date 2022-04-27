BM Genel Sekreteri Guterres, Polonya Devlet Başkanı Duda ile görüştü

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'den yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gitmek üzere Polonya'nın Rzeszow kentine gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterresin, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Genel Sekreter, Polonya halkının neredeyse iki milyon Ukraynalı mülteciye evlerini ve kalplerini açmalarından dolayı gösterdiği cömertlik nedeniyle Başkan'a derin takdir ve şükranlarını dile getirdi" denildi. Guterres'in ayrıca Ankara ve Moskova'daki görüşmeleri hakkında Duda'ya bilgi verdiği ifade edildi.

LAVROV VE PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Guterres dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile baş başa görüşmüş ve daha sonra ikili basına açıklamalarda bulunmuştu. Guterres daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Ayrıca Guterres Moskova ziyareti öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.