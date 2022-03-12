GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaBiden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle
HaberlerDünya Haberleri Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle
ABONE OL

Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Ukrayna'ya savunma silahları ve eğitimi de dahil olmak üzere, 200 milyon dolar daha ek yardım yapılması emrini verdi. Açıklada "ABD Başkanı Biden'ın 1961 Dış Yardım Yasası'nın (FAA) verdiği yetkilere dayanarak Ukrayna'ya yapılacak yardımları sağlamak ve tespitlerini yapmak için ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i görevlendirdi" ifadeleri yer aldı.

12.03.2022 - 22:05 | | İHA
Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'ya yardım sağlamak için Savunma Bakanlığı'nın askeri eğitim olanakları da dahil olmak üzere savunma ekipmanlarının sağlanması için toplamda 200 milyon dolara kadar olan bir miktarın yönlendirilmesini ve gerekli tespitlerin yapılmasına yetki verdi" denildi.

Açıklamanın devamında, "ABD Başkanı Biden'ın 1961 Dış Yardım Yasası'nın (FAA) verdiği yetkilere dayanarak Ukrayna'ya yapılacak yardımları sağlamak ve tespitlerini yapmak için ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i görevlendirdi" ifadeleri yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından da 1961 Dış Yardım Yasası'nın (FAA), bir başkana, yasama yetkisi veya bütçe ödenekleri olmaksızın yabancı ülkelere bölgedeki acil bir durum neticesinde Amerika Birleşik Devletleri mallarının veya hizmetlerinin elden çıkarılmasına yetki vermesine izin verdiği açıklandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

    Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 12 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 12 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Kilit rol oynuyor

    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Kilit rol oynuyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

    Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaşında dengeleri değiştirecek hamle

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 12 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 12 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Kilit rol oynuyor

    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye övgü dolu sözler: Kilit rol oynuyor

    Sıradaki Haber
    Erken emeklilik ile ilgili açıklama! Yaşı beklemeye gerek yok, başvurular SGK'ya yapılıyor

    Erken emeklilik ile ilgili açıklama! Yaşı beklemeye gerek yok, başvurular SGK'ya yapılıyor

    Sıradaki Haber