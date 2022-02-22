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Belçika’dan Rusya’ya kınama

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını kınayarak, "Bu karar, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlalidir" dedi.

22.02.2022 - 14:02 | | BRÜKSEL (İHA)
Belçika’dan Rusya’ya kınama

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından Belçika’dan da Rusya’ya kınama geldi. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir kınama mesajı yayınlayarak, “Belçika, Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını kınamaktadır. Bu karar uluslararası hukukun, Minsk anlaşmalarının ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlalidir. Güçlü ve birleşik bir tepki için AB ve NATO ortaklarımızla yakın çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Rusya’nın açıklamalarının ardından NATO ve AB kanadında yoğun bir diplomasi trafiği beklenirken, NATO ve AB’ye ev sahipliği yapan Belçika’nın, Ukrayna krizinin devamında da AB ve NATO ekseninde hareket etmesi bekleniyor.

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