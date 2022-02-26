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Belarus karıştı! Büyük kriz: Muhalif lider kendisini 'devlet başkanı' ilan etti

Belarus'ta muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine destek vermesi nedeniyle kendisini 'Belarus'un ulusal lideri' ilan etti. Tikhanovskaya sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Lukaşenko ülkeye ihanet etti. Ukrayna'yı işgal hareketinin bir parçası oldu" diye konuştu.

26.02.2022 - 20:27 |
Belarus karıştı! Büyük kriz: Muhalif lider kendisini 'devlet başkanı' ilan etti

Ukrayna'ya işgal saldırılarına destek veren Belarus'ta muhalefet kanadından dikkat çeken bir adım atıldı. Devlet Başkanı Lukaşenko'yu işgalden sorumlu tutan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, kendisini 'ulusal lider' ilan etti.

Tikhanovskaya Twitter'dan yaptığı videolu açıklamasında, "Lukaşenko, ülkemizi Ukrayna'yı işgal harekatının bir parçası yaparak ihanet etti. Bu nedenle, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak ve onu güvenlik görüşmelerinde temsil etmek için kendimi Belarus ulusal lideri ilan ediyorum" dedi.

EŞİ TUTUKLANINCA ADAY OLMUŞTU

Svetlana Tikhanovskaya, eşi Siarhei Tikhanovskaya'nın cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan iki gün sonra tutuklanmasının ardından kendisi aday olarak Lukaşenko'nun rakibi olmuştu.

Svetlana Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun hileli olduğu öne sürülen seçimlerden galip çıkmasının ardından başkent Minsk'te başlayan ve haftalarca süren yüzbinlerce kişinin katıldığı kitlesel protesto eylemlerine destek ve yön vermişti.

LİTVANYA'YA KAÇMIŞTI

Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun muhalif siyasetçilere baskılarının artması ve bazı kilit isimleri tutuklaması üzerine Litvanya'ya kaçmıştı.

Ukrayna'yı işgal sürecinde Belarus sınırı, Rus askerlerinin Ukrayna'ya giriş yaptığı noktalardan biri olmuştu.

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