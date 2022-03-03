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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.

03.03.2022 - 22:17 | | DHA
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa Insani Koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyduğumuzu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun, bir taraftan vatandaşlarımızı tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

 

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