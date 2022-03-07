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DünyaBakan Çavuşoğlu: Rus ve Ukraynalı bakanlarla Antalya’da bir araya gelecek
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Bakan Çavuşoğlu: Rus ve Ukraynalı bakanlarla Antalya’da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü formatta bir araya geleceklerini açıkladı.

07.03.2022 - 15:03 | | ANKARA (İHA)
Bakan Çavuşoğlu: Rus ve Ukraynalı bakanlarla Antalya’da bir araya gelecek

Bakan Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 1.7 milyon kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini belirten Çavuşoğlu, vatandaşların tahliyesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini ve bu sabah itibarıyla yaklaşık 12 bin Türk vatandaşının Ukrayna’dan tahliye edildiğini aktardı.

En öncelikli amacın çatışmaların durdurulması olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Saldırıdan önce Cumhurbaşkanımız ve biz de Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla özellikle onları bir araya getirmek için çok çaba sarf ettik. Saldırının başlamasından bu yana Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de yaklaşık 40 görüşme gerçekleştirdim. Bu süre zarfında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile 6, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile 4 kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmemiz buna dahil değil” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, çatışmalardan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinde bulunulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
“Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı kesmeden sürdürdük. Savaşın ardından bu çabamızı daha da artırdık. İki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dün Cumhurbaşkanımız Putin’le telefon görüşülmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Lavrov, Antalya’daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan Antalya’daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı ve üçlü bir şekilde yapmamızı istedi. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya’da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz. İyi niyetle kalıcı bir barış için, çatışmaların bir an önce durdurulmasıyla birlikte kalıcı bir barış için çaba sarf edeceğiz.”

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