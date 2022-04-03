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DünyaAzerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü...
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü...

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir gece kulübünde henüz nedeni bilinmeyen patlamam meydana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyurdu.

03.04.2022 - 10:15 | | DHA
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü...

Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakü’de Tarlan Aliyarbeyov sokağında bulunan bir gece kulübünde yerel saatle 03.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık, patlama sonrası yangın da çıktığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama Ortalık savaş alanına döndü...

Patlama sonucu bölgede bulunan 14 otomobilin, bir apartmanın ve 2 işyerinin hasar gördüğü aktarıldı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama Ortalık savaş alanına döndü...

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama Ortalık savaş alanına döndü...

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şiddetli patlama Ortalık savaş alanına döndü...

 

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