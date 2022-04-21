GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaAvusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu
HaberlerDünya Haberleri Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu
ABONE OL

Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

Avusturya petrol ve gaz şirketi OMV, Rusya’dan petrol ithalatının durdurulduğunu açıkladı.

21.04.2022 - 14:20 | | VİYANA (İHA)
Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

 

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle batılı ülkeler Rusya hakkında yaptırım kararı almaya devam ederken, Avusturya’dan yeni bir açıklama geldi. Avusturya’nın başkenti Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi OMV, Rusya’dan petrol ithalatının durdurulduğunu bildirdi. OMV’den bir temsilci kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda Rus petrolünü işlemiyoruz" ifadelerini kullandı.

OMV, 11 Mart’ta yaptığı açıklamada Rusya’dan az miktarda ham petrol işlendiğini ama yakın gelecekte Rus ham petrolünün işlenmeyeceğini duyurmuştu. Avusturya İstatistik Ofisi'ne göre 2021 yılında Avusturya'ya tedarik edilen 596 bin ton petrolün sadece yüzde 7,8'i Rusya'dan ithal edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Kurum: Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir

    Bakan Kurum: Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir

    Memur maaşları ve emekli aylıklarına zam geliyor! Oran verildi! 1500 lira! Tek tek hesaplandı

    Memur maaşları ve emekli aylıklarına zam geliyor! Oran verildi! 1500 lira! Tek tek hesaplandı

    Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

    Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

    Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

    Sıradaki Haber
    Ramazan Bayramı hangi gün? Bayram ne zaman başlıyor ve bitiyor, bayramın birinci günü hangi ay, kaçında?

    Ramazan Bayramı hangi gün? Bayram ne zaman başlıyor ve bitiyor, bayramın birinci günü hangi ay, kaçında?

    Sıradaki Haber
    Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

    Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

    Sıradaki Haber
    Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

    Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

    Sıradaki Haber