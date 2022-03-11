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Antalya'ya inen Rus pilot yolculara bu anonsu yaptı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken Rus havayollarında çalışan bir Rus pilot, Antalya’ya inişte savaşın suç olduğuna dair anons yaptı. Yolculara yaptığı anonsta pilot "Politik olaylara ilişkin kendi düşüncemi ifade etmek istiyorum. Ukrayna ile olan savaş suçtur" dedi.

11.03.2022 - 23:26 |
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi 16'ncı gününde! Rus havayollarında çalışan bir pilot, Antalya'ya inişte yolcularına yaptığı anonsta "Ukrayna ile olan savaş suçtur" dedi.

Rus Pabeda Havayollarında çalışan bir Rus pilot, yolcu uçağının Antalya’ya inmesinin ardından anons yaparak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair yorumda bulundu. Savaşın bir suç olduğunu söyleyen pilot, "Kaptan pilot konuşuyor. Antalya’ya hoş geldiniz. Politik olaylara ilişkin kendi düşüncemi ifade etmek istiyorum. Ukrayna ile olan savaş suçtur. Aklı başında olan her vatandaş benimle aynı fikirdedir. Savaşı bitirmek için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu savaş bize lazım değil" şeklinde konuştu ve pilotun konuşması yolcular tarafından alkışlandı.

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