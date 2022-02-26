Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna’ya tanksavar füzesi gönderecek

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna hükümetine Almanya’dan destek geldi. Almanya hükümeti, Ukrayna’nın talep ettiği 400 adet tanksavar füzesinin Hollanda üzerinden gönderileceğini açıkladı. Ukrayna’ya gönderilecek füzelerin, ilk olarak Hollanda’ya satılarak, Almanya’nın onayının ardından Ukrayna’ya gideceği öğrenildi.

NATO ortaklarının ve AB üyelerinin, Ukrayna'ya Alman yapımı silah tedarik etmesi yasaklanmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da şimdiye kadar Ukrayna'ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddetmişti.