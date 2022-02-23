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DünyaABD ve Ukrayna'dan açıklama: Putin Avrupa'daki barışı tehdit ediyor
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ABD ve Ukrayna'dan açıklama: Putin Avrupa'daki barışı tehdit ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba kameraların karşısına geçerek açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklamalarında, " Putin yasalara karşı gelerek Avrupa'daki barışı tehdit ediyor. Dünya bundan dolayı acı çekiyor." ifadelerini kullandı.

23.02.2022 - 01:17 |
ABD ve Ukrayna'dan açıklama: Putin Avrupa'daki barışı tehdit ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın konuşmasından öne çıkanlar: "Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği güçlü ve destekleyici açıklamalarda bulundular. Tarihe, uluslararası hukuka ve milyonalrca vatansever Ukraynalının karşıtı bir beyandı. Başkan Putin'in kendi sözleri ile duyduk. 150 binden fazla asker Ukrayna'ya karşı orada. Planı en başından beri Ukrayna'yı işgal etmekti, halkı ve demokrasiyi rahatsız etmekti. Ukrayna'yı bir parçası yapmaktı. Başkan Putin yasalara karşı gelerek Avrupa'daki barışı tehdit ediyor. Dünya bundan dolayı acı çekiyor.

 

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