ABD dünyaya duyurdu: Ukraynalı askerlerin aileleri öldürülecek...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Putin'in birliklerine teslim olmayan Ukraynalı askerlerin aile üyelerini öldürmekle tehdit etmeyi planladığı bir planı olduğunu öne süren istihbarat paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, son haftalarda, özellikle de Ukrayna işgali konusunda Rusya hakkında pek çok istihbarat paylaşmıştı. Dışişleri Bakanlığı'na göre, Putin'in tehdidi, Rusya'nın Ukrayna askerlerini geri çekilip teslim olmalarına neden olan bir dezenformasyon kampanyasına girişiyor gibi görünmesiyle geliyor.

Rusya'nın fikri, nihayetinde diğer Ukraynalı askerlerin kafasında şüphe uyandıracak ve muhtemelen onları, aksi takdirde olabileceklerinden ötürü daha erken teslim olmaya teşvik edecek söylentiler yaymaya dayanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus ordusu tarafından Ukrayna halkına karşı yaygın insan hakları ihlalleri olasılığının da bulunduğunu söyledi. Blinken, yaptığı açıklamada, "Bütün kanıtlar Rusya'nın Kiev'i kuşatma ve tehdit etme niyetinde olduğunu gösteriyor ve Moskova'nın Ukrayna halkına yaygın insan hakları ihlalleri - ve potansiyel olarak daha kötüsü - uygulamak için planlar geliştirdiğine inanıyoruz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı da, mevkidaşının insan hakları ihlallerinin yaşabileceği görüşünü paylaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ayrıca, Ukraynalıları kasıtlı olarak saldırgan olarak gösterecek Rus sahte bayrak operasyonları olabileceğini vurguladı.

İstihbarata göre Rusya, Ukraynalıları 'insanlıktan çıkarmak' ve Ukrayna'yı insanlık dışı eylemlerle suçlamak için büyük bir sahte bayrak operasyonu planlıyor.

Kuleba, "Ukrayna, haklı ve savunmacı bir savaşta topraklarını savunuyor. Rusya'nın aksine anaokullarını ve sivilleri hedef almıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'den bir kaynak ayrıca CNN International'a yaptığı açıklamada, Moskova'nın çok sayıda Ukrayna askerinin Rus kuvvetlerine teslim olduğunu öne sürecekleri bir dezenformasyon kampanyası yürütmeye odaklandığını söyledi.

Açıklamada, "Rusya'nın onları vazgeçirmeyi ve dezenformasyon yoluyla teslim olmaya teşvik etmeyi planladığından endişeliyiz. Aldığımız bilgiler, Rusya'nın Ukrayna birliklerinin geniş çapta teslim olduğuna dair yanlış haberler yayınlayarak bir dezenformasyon kampanyası oluşturduğuna işaret ediyor" denildi.