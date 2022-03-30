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DünyaABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, İsrail'deki silahlı saldırıya kınama
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, İsrail'deki silahlı saldırıya kınama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda bulunan Bney Brak’ta 29 Mart'ta düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı.

30.03.2022 - 07:18 |
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, İsrail'deki silahlı saldırıya kınama

İsrail'in Başkent Tel Aviv’in doğusunda yer alan Bney Brak kentinde 29 Mart tarihinde bir silahlı saldırıda düzenlenmişti. Düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan saldırının ardından yazılı açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Blinken, "Bugün İsrail'in Bney Brak kentinde meydana gelen ve 5 masum kurbanı öldüren terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu, İsrail'in Hadera ve Beerşeba kentlerindeki son 2 korkunç terör saldırısından sonra meydana geldi. Bu şiddet kabul edilemez. İsrailliler, dünyadaki tüm insanlar gibi barış içinde ve korkusuzca yaşayabilmeli. Kalbimiz saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

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