ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, İsrail'deki silahlı saldırıya kınama

İsrail'in Başkent Tel Aviv’in doğusunda yer alan Bney Brak kentinde 29 Mart tarihinde bir silahlı saldırıda düzenlenmişti. Düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan saldırının ardından yazılı açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Blinken, "Bugün İsrail'in Bney Brak kentinde meydana gelen ve 5 masum kurbanı öldüren terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu, İsrail'in Hadera ve Beerşeba kentlerindeki son 2 korkunç terör saldırısından sonra meydana geldi. Bu şiddet kabul edilemez. İsrailliler, dünyadaki tüm insanlar gibi barış içinde ve korkusuzca yaşayabilmeli. Kalbimiz saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.