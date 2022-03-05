GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti
HaberlerDünya Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret ederek, "Polonya halkı, özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduğunun farkında" dedi.

05.03.2022 - 21:37 | | İHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşmesinin ardından, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Polonya sınırına kaçan Ukraynalıların bulunduğu sınırı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Polonya halkı özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Polonya bu krize yanıt olarak hayati faaliyetler gerçekleştiriyor” dedi.

“Beyaz Saray, 2,75 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlanıyor”

Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca Beyaz Saray'ın, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından, Ukrayna'dan kaçanlara ve onları kabul eden ülkelere destek sağlamak için 2,75 milyar dolar bütçe ayırmaya hazırlandığını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 5 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 5 Mart Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Sıradaki Haber
    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna-Polonya sınırını ziyaret etti

    Sıradaki Haber
    Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

    Sıradaki Haber
    Öğretmen ataması olacak mı? 2022 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Özer’den açıklama!

    Öğretmen ataması olacak mı? 2022 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Özer’den açıklama!

    Sıradaki Haber