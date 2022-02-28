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ABD Büyükelçisi Flake: Ne harika insanlar ne harika bir dava

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Büyükelçiliği çalışanlarının Ukrayna'ya yardımda bulunduğu belirterek, "Ne harika insanlar ne harika dava" ifadelerine yer verdi.

28.02.2022 - 15:08 | | ANKARA (İHA)
ABD Büyükelçisi Flake: Ne harika insanlar ne harika bir dava

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Büyükelçi Flake'nin açıklamalarına yer verildi. Flake, "Bugün ABD Büyükelçiliğimizin harika çalışanları, Ukrayna halkı için, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne temel ihtiyaçlardan oluşan arabalar dolusu bağışı teslim etmek üzere uzun bir sıraya giren Türk vatandaşlarına katıldı. Ne harika insanlar. Ne harika bir dava" açıklamasında bulundu.

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