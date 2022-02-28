ABD Büyükelçisi Flake: Ne harika insanlar ne harika bir dava

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Büyükelçi Flake'nin açıklamalarına yer verildi. Flake, "Bugün ABD Büyükelçiliğimizin harika çalışanları, Ukrayna halkı için, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’ne temel ihtiyaçlardan oluşan arabalar dolusu bağışı teslim etmek üzere uzun bir sıraya giren Türk vatandaşlarına katıldı. Ne harika insanlar. Ne harika bir dava" açıklamasında bulundu.