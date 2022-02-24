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ABD Başkanı Biden'dan canlı yayında son dakika açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yıkıcı yaptırımları olacaklarına dair tweet attı. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından son duruma dair açıklama yapıyor.

24.02.2022 - 21:50 |
ABD Başkanı Biden'dan canlı yayında son dakika açıklamaları

Joe Biden, son duruma dair yapacağı açıklama öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Putin'in Ukrayna'ya yönelik haksız saldırısını tartışmak için G7 meslektaşlarımla bir araya geldim ve Rusya'yı sorumlu tutmak için yıkıcı yaptırım paketleri ve diğer ekonomik önlemler üzerinde ilerlemeye karar verdik. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız."

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından uygulanacak yaptırımlara dair konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Haftalardır bu durum gerçekleşmesin diye uyarılarımızı yaptık.

- Ukrayna sanki Rusya'ya yönelik bir saldırı içerisindeymiş gibi temelsiz bir yaklaşımla saldırı başladı.

 

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