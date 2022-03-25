ABD Başkanı Biden Ukrayna sınırında! Neden gittiğini bu sözlerle açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna sınırında konuştu. Biden, Polonya-Ukrayna sınırındaki askeri üstte bulunan Amerikalı askerlere hitap ederek, “Hizmetlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

ASKERLERLE PİZZA YEDİKTEN SONRA KONUŞTU

Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki temaslarını tamamlayan Biden, bugün Polonya'ya geçerek Rzesnow kentine vardı. Biden, kentte bulunan ABD 82. Hava İndirme Tümeni üssünü ziyaret ederek, Amerikan askerleriyle sohbet etti. Üssün kafeteryasında askerlerle pizza yiyen Biden, daha sonra onlara hitap etti.

"TEK BİR BASİT SEBEP İÇİN BURADAYIM"

Biden, "Şu anda yaptıklarınız tüm dünya için çok önemli. Bir dönüm noktasındayız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Biden konuşmasında "Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız. Yaptığınız iş gerçekten çok belirleyici. Bizim kutsal bir görevimiz var. Benim oğlum Irak'ta görev yaptı, Kosova'da görev yaptı. Avrupa'nın yanında olacaksınız. Bunlar için de sizlere teşekkür ediyorum. Sizler en iyilersiniz. Tek bir basit sebep için buradayım, size teşekkür etmek." ifadelerini kullandı.