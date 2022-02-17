TYP kura sonuçları 2022 isim listesi! İŞKUR TYP kura sonuçları listesi nasıl sorgulanır? İŞKUR kura sonuçları 2022 sorgulama!

TYP kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulaması başladı. Toplum Yararına Programlar aracılığıyla okullara bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi kadrolara alım yapılıyor. Başvurularını tamamlayanlar, kura sonuçları için gelecek açıklamaları araştırıyor. İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2022? İŞKUR TYP kura sonuçları listesi nasıl sorgulanır? İşte TYP kura sonuçları 2022 isim listesi hakkında merak edilenler…

TYP KURA SONUÇLARI 2022 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Kura sonuçlarına ilişkin açıklamalar İŞKUR tarafından resmi sitesi üzerinden yapılmaktadır.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

İl il açıklamalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TYP 01 Mart 2022 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacaktır.

Seçim yöntemi olarak, Noter Kurası Yöntemi kullanılacaktır.

İlimize bağlı tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde açılan ve 07.01.2022-11.01.2022 tarihleri arasında başvurusu alınacak TYP'ler için bay başvuru sahiplerinde engelli ve eski hükümlülük koşulları hariç 35 yaş üstü olma koşulu aranmaktadır.

SGK sorguları esnasında 4/a sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve Vergi mükellefiyeti bulunan kişiler TYP'den yararlanamaz.

Başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde SGK 4/a sigortalı kaydı olanlar katılımcı olarak seçilemez.

TYP'ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ile mümkün olacaktır. Pandemi koşulları sebebi ile Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması mümkün olmayacaktır.

TYP'lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı hanede oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, daha önceki projelerde çalışan hanehalkı da dahil olmak üzere ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.Aynı haneden başvuru yapan kişilerin başvuru tarihine en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışması sonucu elde ettikleri gelirler toplamının asgari ücretin 1,5 katını aşması durumunda bu hanede oturanlardan hiçbiri TYP'ye katılamaz. (Hanehalkının belgelenebilen Aylık net geliri 6.380,10 TL'yi aşıyorsa brüt geliri 7.506,00 TL'yi aşıyorsa)

Kura sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, yüklenici ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, Gelir Tespiti, Katılımcı Geçmiş sorguları ve Kursiyer Geçmişleri sorguları) sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.

Nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 15 Şubat 2022'dir.