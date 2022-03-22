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    Personel AlımıSağlık Bakanlığı kura ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi…
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri Sağlık Bakanlığı kura ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi…
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    Sağlık Bakanlığı kura ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi…

    Sağlık Bakanlığı İŞKUR 10 bin işçi alımı başvuruları dün sona erdi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı  başvurularının tamamlanmasıyla gözler, kura çekimi tarihine çevrildi. İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

    22.03.2022 - 13:30 |
    Sağlık Bakanlığı kura ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi…

    İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ve işçi alımı sonuçları için yapılan araştırmalar hızlandı. Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları 15 Mart’ta başladı, dün de sona erdi. İşlemlerini tamamlayan işçi adaylar, şimdi de “Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı.

    İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak. 

     

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