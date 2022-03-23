OGM işçi alımı 2022 ne zaman, OGM başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı şartları açıklandı mı?

OGM işçi alımı duyurusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapıldı. Oktay Tarım ve Orman Bakanlığı OGM ve DSİ bünyesine "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleriyle 5 bin 64 personel alınacağını duyurdu. İşte OGM işçi alımı ile ilgili merak edilen detaylar…

OGM işçi alımı 2022 başvuruları ne zaman, OGM işçi alımı şartları açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 64 personel alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ personel alımı başvuruları için net bir tarih verilmedi. Detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.