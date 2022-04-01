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    Personel AlÄ±mÄ±KPSS 2022/6 YerleÅŸtirme SonuçlarÄ± sorgulama! SGK sözleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± sonuçlarÄ± nasÄ±l ve nereden öÄŸrenilir?
    HaberlerPersonel AlÄ±mÄ± Haberleri KPSS 2022/6 YerleÅŸtirme SonuçlarÄ± sorgulama! SGK sözleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± sonuçlarÄ± nasÄ±l ve nereden öÄŸrenilir?
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    KPSS 2022/6 YerleÅŸtirme SonuçlarÄ± sorgulama! SGK sözleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± sonuçlarÄ± nasÄ±l ve nereden öÄŸrenilir?

    KPSS 2022/6 YerleÅŸtirme SonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Adaylar, yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±naÂ 01 Nisan 2022Â tarihinde saatÂ 14.00â€™tenÂ itibaren Ã–SYMâ€™ninÂ https://sonuc.osym.gov.trÂ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile eriÅŸebileceklerdir. Ä°ÅŸte KPSS 2022/6 YerleÅŸtirme SonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ±â€¦

    01.04.2022 - 14:06 |
    KPSS 2022/6 YerleÅŸtirme SonuçlarÄ± sorgulama! SGK sözleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± sonuçlarÄ± nasÄ±l ve nereden öÄŸrenilir?

    KPSS-2022/6: Sosyal GÃ¼venlik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸmeli pozisyonlarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. 18 â€“ 24 Mart 2022Â tarihleri arasÄ±nda tercihleri alÄ±nan KPSS-2022/6 Sosyal GÃ¼venlik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸmeli pozisyonlarÄ±naÂ yerleÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra sonuÃ§larÄ± beklenilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

    SGK SÃ–ZLEÅžMELÄ° PERSONEL ALIMI SONUÃ‡LARI NASIL VE NEREDEN Ã–ÄžRENÄ°LÄ°R?

    Adaylar, yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±naÂ 01 Nisan 2022Â tarihinde saatÂ 14.00â€™tenÂ itibaren Ã–SYMâ€™ninÂ https://sonuc.osym.gov.trÂ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile eriÅŸebileceklerdir.

    KPSS-2022/6 YerleÅŸtirme SonuÃ§larÄ±

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    KPSS 2022/6 YerleÅŸtirme SonuÃ§larÄ± sorgulama SGK sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± sonuÃ§larÄ± nasÄ±l ve nereden Ã¶ÄŸrenilir

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