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    Personel AlımıKarayolları Genel Müdürlüğü KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır? Karayolları sözleşmeli personel alımı!
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    Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır? Karayolları sözleşmeli personel alımı!

    Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınma süreci başladı. Peki, KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS tercih kılavuzu….

    14.04.2022 - 10:18 |
    Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır? Karayolları sözleşmeli personel alımı!

    Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. KPSS 2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli işçi alımı tercihleri nasıl yapılır?

    KPSS 2022/7 KARAYOLLARI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Adaylar tercihlerini, 14 – 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS-2022/7 TERCİH KILAVUZU

     

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