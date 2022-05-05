İnönü Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar!

İnönü Üniversitesi öğretim üyesi alınacak! İlan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve üniversite web sayfasında yayınlandı. İnönü Üniversitesi birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacak. Peki, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? İnönü Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları!

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların İnönü Üniversitesi web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra; Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor.

İSTENEN BELGELER

İlanda profesör kadrosu için istenen belgeler şu şekilde:

“Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi veya taşınabilir usb bellek’i, ayrıca istenilen bilimsel dosya ve CD’lere ek olarak www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – Dokümanlar – Formlar - Profesörlük Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.”

Doçent kadrosu için istenen belgeler şu şekilde:

“Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı, bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi veya taşınabilir usb bellek’i, ayrıca istenilen bilimsel dosya ve CD’lere ek olarak www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – Dokümanlar – Formlar - Doçentlik Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.”

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