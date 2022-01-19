Düzce Üniversitesi KPSS'den en az 55 puanla personel alacak!

Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Düzce Üniversitesi'ne büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, hemşire, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarında 48 söleşmeli personel alacak. Peki, Düzce Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Düzce Üniversitesi personel alımı şartları!

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 19 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/Düzce(81620) adresine posta yolu ile yapılacak.



GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Özgeçmiş,

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 adet Fotoğraf

- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

- Askerlik Durum Belgesi

- Nüfus Cüzdanı

- Diploma veya Mezun Belgesi,

- Sertifika/belge istenen pozisyonlarda belirtilen sertifika/belgelerin aslı ve onaylı sureti,

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

- Güvenlik görevlisi pozisyonları başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/ merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede çıplak ayakla boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

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