Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 7 personel alacak. Başvurular 28 Mart-06 Nisan arasında yapılacak.
28.03.2022 - 02:51 |
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak. Adaylar başvurularını 28 Mart-06 Nisan'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.