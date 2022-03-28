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    Personel AlımıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 7 personel alacak. Başvurular 28 Mart-06 Nisan arasında yapılacak.

    28.03.2022 - 02:51 |
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak. Adaylar başvurularını 28 Mart-06 Nisan'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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