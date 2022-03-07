Bekçi alımı 2022 başvuru şartları açıklandı mı, bekçi alımı başvurusu ne zaman? EGM bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

EGM 3 bin bekçi alımı yapacak. İlanı Resmi Gazete'de yayınlanınca, vatandaşlar, bekçi alımı başvurusu tarihi ve başvuru şartları gibi ayrıntıları sorgulamaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Çarşı ve Mahallelerde de görevlendirilmek üzere 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından Bekçi alımı detayları merak ediliyor, sık sık EGM duyuru sayfası takip ediliyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Resmi Gazete’de yayımlanan bekçi alımı ilanında, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.'' ifadeleri yer aldı.

Duyuru sonrası gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'ne çevrildi.

2022 Bekçi alımı tarihi henüz açıklanmadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Geçmiş yıllarda yapılan alımlarda şu şartlar istenmişti:

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri geceleri ortalama olarak 12 saat çalışmaktadır. İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul’un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olmasından dolayı İstanbul’un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. Bekçiler 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

2022 yılı bekçi maaşları belli değil, ancak 2021 yılında bekçilerin maaşı şu şekildedir:

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,415 TL idi.