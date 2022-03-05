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    Personel AlımıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 personel alacak
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 personel alacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alıyor. Adaylar, başvuruları 10 Mart gün sonuna kadar ÖSYM üzerinden yapabilecek.

    05.03.2022 - 00:44 |
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 805 personel alacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Bakanlık 1805 sözleşmeli personel istihdam edecek.

    Ortaöğretim ve ön lisans mezunları 2020 KPSS puanı ile başvurabilecek.

    Adaylar, 10 Mart Perşembe günü saat 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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