Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı şartları ve diğer detaylar!

Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alımı detayları merak ediliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adliye Bakanlığı tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyurdu. Duyuru ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, başvuruların ne zaman başlayacağı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanlığının personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı 2022…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığına personel alımı sınavı için başvurular 1 Mart'ta başlayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 5563 sözleşmeli personel alacak. Ceza ve Tevkifevleri, Genel Müdürlüğü, 5563 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59'da sona erecektir.

CEZA VE TEVKİFLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ADALET BAKANLIĞININ YAYIMLADIĞI PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR? (ortak şartlar)

30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak.

2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.

Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacaktır.

Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.