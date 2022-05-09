3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ek gösterge 3. toplantı ertelendi mi?

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacaktı. Memur-Sen, göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep ederken gözler 3600 ek gösterge toplantısının 3.’süne çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman?

3600 ek gösterge toplantısı ne zaman, ertelendi mi?

3600 ek gösterge toplantısının Çalışma Bakanının program yoğunluğundan ertelendiği duyuruldu.

Kamu çalışanlarının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. İlk toplantısını 16 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü kez toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki üçüncü toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılması bekleniyor.

TRT Haber’in haberine göre toplantıda, Hükümet ve Memur-Sen yetkilileri, 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerelerini sürdürecek.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.