Ne kadar emekli maaşı alırım? 2022 emekli maaşı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı oranları enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. TÜİK'in ocak başında açıkladığı aralık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 25,48 oranında zam yapıldı, en düşük emekli maaşı da 2500 lira oldu. Emekliliği yaklaşanlar ise ne kadar emekli maaşı alırım, soruna yanıt arıyor.

EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Yıllık enflasyon rakamı yüzde 36,08 olarak açıklandı. Rakam oranları belli olunca, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam yüzde 25,48, memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında emekli ve memura ek zam müjdesi vererek, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak" ifadelerini kullandı.

Emekli Sandığı 3.275,90 Yeni: 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 Yeni: 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 Yeni: 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 Yeni: 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 Yeni: 2.343,16 + 156,84

4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor. 4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler.

Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.