°
Şehir seçiniz
    BİST2.1440.50EURO16.400.47USD14.810.76ALTIN914.50-0.28
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EmekliEmeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik
    HaberlerEmekli Haberleri Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik
    ABONE OL

    Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik

    Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor. Emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 15 yıl çalışarak emekli olmak mümkün. Erken emeklilik ile ilgili detaylar tek tek açıklandı. Bütün çalışanların hayali olan erken emeklilik hakkını yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi koşullarını yerine getirenler elde edebiliyor. Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor. Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirler. Bu koşullarda emekli olabilmek için kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşını tamamlamak gerekiyor. İşte emeklilik ile ilgili son dakika tüm detaylar...

    19.03.2022 - 07:40 |
    Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya'yı yanıltan rapor! Savaş için kritik karar: Putin kurmaylarını topladı...

    Rusya'yı yanıltan rapor! Savaş için kritik karar: Putin kurmaylarını topladı...

    Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik

    Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik

    Polis alımlarında flaş karar! Resmen değişti, o şart kaldırıldı! POMEM ve PMYO'ya...

    Polis alımlarında flaş karar! Resmen değişti, o şart kaldırıldı! POMEM ve PMYO'ya...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya'yı yanıltan rapor! Savaş için kritik karar: Putin kurmaylarını topladı...

    Rusya'yı yanıltan rapor! Savaş için kritik karar: Putin kurmaylarını topladı...

    Sıradaki Haber
    Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik

    Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik

    Sıradaki Haber
    Polis alımlarında flaş karar! Resmen değişti, o şart kaldırıldı! POMEM ve PMYO'ya...

    Polis alımlarında flaş karar! Resmen değişti, o şart kaldırıldı! POMEM ve PMYO'ya...

    Sıradaki Haber
    Türkiye için sevindiren gelişme! Uzmanlar açıkladı: 5-10 sene sonra buralar uçacak...

    Türkiye için sevindiren gelişme! Uzmanlar açıkladı: 5-10 sene sonra buralar uçacak...

    Sıradaki Haber