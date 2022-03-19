Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik
Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor. Emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 15 yıl çalışarak emekli olmak mümkün. Erken emeklilik ile ilgili detaylar tek tek açıklandı. Bütün çalışanların hayali olan erken emeklilik hakkını yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi koşullarını yerine getirenler elde edebiliyor. Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor. Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirler. Bu koşullarda emekli olabilmek için kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşını tamamlamak gerekiyor. İşte emeklilik ile ilgili son dakika tüm detaylar...
19.03.2022 - 07:40 |