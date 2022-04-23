Emekli, memur, işçiye zam! Yüzde 22, yeni düzenleme geliyor...

Milyonlarca memur ve emekliye her yıl ocak ve temmuz olmak üzere iki kez zam yapılıyor. Zam oranlarında enflasyon rakamları belirleyici oluyor.Zam yapılacağı dönemde geriye dönük 6 aylık enflasyon verisi baz alınıyor.Bunun dışında memur ve memur emeklisinin maaşındaki normal artış oranı, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleriyle belirleniyor.Sözleşmeye göre 6’şar aylık enflasyon, zam oranlarını aşarsa fark da yansıtılıyor.

ENFLASYONDAN KORUMAK İÇİN

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, maaşlara temmuzda zamla ilgili ‘düzenleme yapılabileceğine’ dair sinyal vermişti.Önceki akşam Isparta’da kamu çalışanları ve işçilerle iftar programında buluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı temmuzda yeniden işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak bir düzenleme yapacaklarını söyledi.

3 AYA GÖRE OLUŞAN FARK

Bakan Bilgin, “Geçtiğimiz yılbaşında en düşük emekli aylığını 1.500 liradan 2 bin 500 liraya getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de yüzde 30’dan fazla artış gerçekleştirmiştik...Enflasyon farkını içeren bir artış yapmıştık. Temmuzda da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini şimdiden vermek istiyorum” dedi.Bu yılın ilk 3 ayındaki enflasyon rakamlarına göre, memur maaşında yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına ek yüzde 15.30 fark oluştu. SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden en az yüzde 22.80 zam göründü.

KİMSENİN BEKLEMEDĞİ BİR ARTIŞ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Isparta’ya asgari ücret zammı ile ilgili de konuştu. Bakan Bilgin "Önümüzdeki Temmuz ayında emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız. Başka bir tarihi adım daha attık. Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücreti yüzde 50 arttırdık. Dolayısıyla bugün enflasyon daha hızlı arttığı için bir miktar aşınma olmuş olabilir, ama biz bunu da bugünkü enflasyonla mücadele programımızın içerisinde değerlendirip ölçüyoruz. Netice itibari ile gelecek Aralık ayında bu konuyu yeniden ele aldığımız zaman hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi toplum tahmin ediyordur. Çünkü biz bunu geçtiğimiz Aralık ayında başardık yeni yıla asgari ücrette yüzde elli zamla girdik. Son olarak ise asgari ücret düzeyindeki bütün ücret gelirlerinin vergisini kaldırdık’’ diye konuştu.