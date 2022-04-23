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    EmekliBayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022, ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ve miktarı belli oldu!
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    Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022, ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ve miktarı belli oldu!

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı yaklaşıkça emekliler bayram ikramiyeleri tutarı ve ödeme tarihi ile ilgili aramalarını yoğunlaştırmıştı. Bayram ikramiyesine yönelik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    23.04.2022 - 17:57 |
    Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022, ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ve miktarı belli oldu!

     

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emeklilere ikramiye ne kadar ödenecek? Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez maaşlarına ek bayramdan önce ikramiye alıyor. Bayram ikramiyesi geçen yıl 1100 TL olarak belirlenmişti. Ramazan Bayramı’nın 2 Mayıs’ta başlayacak olması, bayram ikramiyesi için yapılan araştırmaları yoğunlaştı.

    Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

    Bayram ikramiyesi için belirlenen tutarı ve ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Bilgin, 1.100 TL olan emekli bayram ikramiyelerinin arttırılmasının gündemlerinde olmadığını söyledi ve  “1.100 TL olarak bayram ikramiyelerinin 28-29 Nisan’da ödenmesi planlanıyor” dedi. Bilgin asgari ücrete enflasyon farkı ve memur maaşlarına eşel mobil uygulanmasının da gündemlerinde bulunmadığını açıkladı.

     

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