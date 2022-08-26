Bu yöntemle emekli olabilirsiniz! SGK resmen duyurdu, aylık 1.547 lira

Devlet, evde el işleri yaparak aile bütçesine katkı sunan ev kadınlarına emekli olma imkanı sağlıyor. SGK'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı için2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödemek yeterli oluyor. Ayrıca 2022 yılı için prime esas kazanç alt sınırının 29 katı üzerinden ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.547,90 TL olarak belirlendi.

İşte SGK'dan yapılan o açıklama:

EVDE EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN KADINLARIN SİGORTALILIĞI

Kapsamı

Dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın,

30/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlardan bu ürünleri, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satanlardan, herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıklarını vergi dairelerinden alacakları yazılar ile tespit ettiren kadın isteğe bağlı sigortalı sayılmaktadırlar.

İsteğe bağlı sigortalı olanlar malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.

Prim İşlemleri

2008 yılı için prime esas günlük kazanç alt sınırının on beş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler. 2022 yılı için prime esas kazanç alt sınırının 29 katı üzerinden ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.547,90 TL'dir.