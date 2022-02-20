65 yaşını dolduran hekim re’sen emekliye sevk edilir mi?

Belediye’nin tabip kadrosunda olup, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aile Sağlığı Merkezinde Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan bir personelin 65 yaşını doldurduğunda re’sen emekliye sevki gerekir mi? İşte detaylar…

65 YAŞINI DOLDURAN HEKİM RE’SEN EMEKLİYE SEVK EDİLİR Mİ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 9’uncu maddesinde;“…Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından…” hükmü yer almaktadır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 40’ıncı maddesinde ise; “İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun değişik ek 17’nci maddesinde; “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmişiki yaşına kadar çalışabilir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur kanun hükmü gereğince, 65 yaş üstü çalışma izni sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabiplere tanınmış bir hak olup; ilgilinin kadrosu belediyede olduğu için 65 yaşını doldurduğu tarihte zorunlu emekliliğe ayrılması gerekmektedir.