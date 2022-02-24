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    Bilim ve TeknolojiTürk roket takımı ABD’de yarışacak
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    Türk roket takımı ABD’de yarışacak

    Teknofest yarışmalarında tanışan 5 farklı üniversiteden öğrencinin kurduğu Marmara Roket Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek ‘Sounding Rocket’ yarışmasına katılacak.

    24.02.2022 - 16:12 | | İHA
    Türk roket takımı ABD’de yarışacak

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Marmara Roket Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenecek ‘Sounding Rocket’ yarışmasına katılacak. Öğrencilerin TEKNOFEST yarışmalarında tanışmaları ve iletişimde kalmaları neticesinde kurulan takımda; SUBÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden öğrenciler bulunuyor. Ekip, TEKNOFEST’te kazandığı tecrübeleri ABD’de tüm dünyaya açık olan yarışmada göstermeyi hedefliyor.

    Ayrıca TEKNOFEST’in yurt dışında düzenlenen yarışmalardan daha üst düzeyde olduğu, orada yetişen öğrencilerin ne kadar iyi bir seviyede olduğu ve Türk mühendis adaylarının yapabileceklerini kanıtlamak da amaçları arasında yer alıyor. Hazırlıklarını gerçekleştirmek için Sakarya’da toplanan takım üyeleri, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile de bir araya geldi. Dünyadaki en eski roket yarışmalarından olan ‘Sounding Rocket’, ABD’deki uzay ekosistemi ile iç içe olması sebebiyle farklı tecrübeler kazanmayı mümkün kılacak bir niteliğe sahip.

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