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    Bilim ve TeknolojiTürk robotik takÄ±mÄ±ndan ABD'de büyük baÅŸarÄ±!
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    Türk robotik takÄ±mÄ±ndan ABD'de büyük baÅŸarÄ±!

    TÃ¼rk robotik takÄ±mÄ± 'Golden Horn Robotics', ABD'nin San Francisco ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen ve dÃ¼nyanÄ±n en prestijli robot yarÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri olarak kabul edilen 'First Robotics Competition'un en deÄŸerli Ã¶dÃ¼llerinden olan 'Engineering Inspiration Award'Ä± kazandÄ±. Onlarca Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada kazanÄ±lan Ã¶dÃ¼lÃ¼n duyurulmasÄ±yla salonda bÃ¼yÃ¼k coÅŸku yaÅŸayan takÄ±m, 20-23 Nisan tarihlerinde Houston'da dÃ¼zenlenecek 'First ChampionChip'de TÃ¼rkiye'yi temsil edecek.Â

    21.03.2022 - 16:45 | | Enver ALAS - Ä°STANBUL (DHA)
    Türk robotik takÄ±mÄ±ndan ABD'de büyük baÅŸarÄ±!

    Teknoloji temelli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan farklÄ± okullardan 18 lise Ã¶ÄŸrencisinden oluÅŸan Golden Horn Robotics takÄ±mÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli robotik yarÄ±ÅŸmasÄ± olarak gÃ¶sterilen 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.Â 

    19 ve 20 Mart tarihlerinde San Francisco'da dÃ¼zenlenen ve 6 Ã¼lkeden 42 takÄ±mÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada Â Golden Horn Robotics, Â turnuvanÄ±n en deÄŸerli Ã¶dÃ¼llerinden 'Engineering Inspiration Award'Ä± kazandÄ±.Â 

    TÃœRK ROBOTÄ°K TAKIMINA DEMÄ°RÃ–REN MEDYA SPONSOR OLDU

    DemirÃ¶ren Medya'nÄ±n sponsor olarak destek verdiÄŸi TÃ¼rk robotik takÄ±mÄ±, bu Ã¶dÃ¼lle birlikte NASA'nÄ±n sponsorluÄŸunda yalnÄ±zca dÃ¼nyadaki ÅŸampiyon takÄ±mlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± 'FirstChampionChip' adlÄ± yarÄ±ÅŸmada TÃ¼rkiye'yi temsil etme hakkÄ± kazandÄ±. Â Robotik yarÄ±ÅŸmalarÄ± arasÄ±nda en Ã¼st organizasyon olarak kabul edilen 'First ChampionChip', 20-23 Nisan tarihlerinde ABD'nin Houston ÅŸehrinde yapÄ±lacak.Â 

    ENDÃœSTRÄ°YEL ROBOT YAPARAK MÃœHENDÄ°SLÄ°K DÄ°SÄ°PLÄ°NLERÄ°NÄ° DENEYÄ°MLÄ°YORLAR

    TakÄ±mlarÄ±n endÃ¼striyel bir robot yaparken mÃ¼hendislik disiplinlerini deneyimlemelerine olanak saÄŸlayan uluslararasÄ± robotik yarÄ±ÅŸmalar, aynÄ± zamanda oluÅŸturduklarÄ± iÅŸ planÄ± iÃ§inde yer alacaklarÄ± sosyal sorumluluk projeleri, kendilerine ilham verecek liderler ile tanÄ±ÅŸma, finansman olarak kendilerini destekleyecek sponsorlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸme gibi bir dizi Ã¶ÄŸrenme ve geliÅŸim adÄ±mlarÄ±nÄ± kapsÄ±yor.

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