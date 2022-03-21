Teknoloji temelli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan farklÄ± okullardan 18 lise Ã¶ÄŸrencisinden oluÅŸan Golden Horn Robotics takÄ±mÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli robotik yarÄ±ÅŸmasÄ± olarak gÃ¶sterilen 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.Â

19 ve 20 Mart tarihlerinde San Francisco'da dÃ¼zenlenen ve 6 Ã¼lkeden 42 takÄ±mÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada Â Golden Horn Robotics, Â turnuvanÄ±n en deÄŸerli Ã¶dÃ¼llerinden 'Engineering Inspiration Award'Ä± kazandÄ±.Â

TÃœRK ROBOTÄ°K TAKIMINA DEMÄ°RÃ–REN MEDYA SPONSOR OLDU

DemirÃ¶ren Medya'nÄ±n sponsor olarak destek verdiÄŸi TÃ¼rk robotik takÄ±mÄ±, bu Ã¶dÃ¼lle birlikte NASA'nÄ±n sponsorluÄŸunda yalnÄ±zca dÃ¼nyadaki ÅŸampiyon takÄ±mlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± 'FirstChampionChip' adlÄ± yarÄ±ÅŸmada TÃ¼rkiye'yi temsil etme hakkÄ± kazandÄ±. Â Robotik yarÄ±ÅŸmalarÄ± arasÄ±nda en Ã¼st organizasyon olarak kabul edilen 'First ChampionChip', 20-23 Nisan tarihlerinde ABD'nin Houston ÅŸehrinde yapÄ±lacak.Â

ENDÃœSTRÄ°YEL ROBOT YAPARAK MÃœHENDÄ°SLÄ°K DÄ°SÄ°PLÄ°NLERÄ°NÄ° DENEYÄ°MLÄ°YORLAR

TakÄ±mlarÄ±n endÃ¼striyel bir robot yaparken mÃ¼hendislik disiplinlerini deneyimlemelerine olanak saÄŸlayan uluslararasÄ± robotik yarÄ±ÅŸmalar, aynÄ± zamanda oluÅŸturduklarÄ± iÅŸ planÄ± iÃ§inde yer alacaklarÄ± sosyal sorumluluk projeleri, kendilerine ilham verecek liderler ile tanÄ±ÅŸma, finansman olarak kendilerini destekleyecek sponsorlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸme gibi bir dizi Ã¶ÄŸrenme ve geliÅŸim adÄ±mlarÄ±nÄ± kapsÄ±yor.