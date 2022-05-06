SpaceX Starlink hizmetinde Portability isimli yeni özelliğini devreye aldı. Karavanda kamp yapan veya hafta sonu gezintilerine çıkan kullanıcılar, artık yanlarında Starlink internet ağını da götürebilecek. Taşınabilir uydu internet ile ilgili fiyat da duyuruldu. Peki, Starlink uydu internet nedir? Uydudan internet Türkiye’de kullanılacak mı? Starlink uydu internet fiyatı nedir? Starlink internet fiyatı ne kadar? Starlik internet hızlı mı? Starlik internet kaç dolar? İşte detaylar…

STARLİNK UYDU İNTERNET NEDİR?

Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan meydana geliyor.

Portability (Taşınabilirlik) adlı yeni özellik, kullanıcıların evden uzakta olduklarında Starlink hizmetini kullanmalarına fırsat veriyor.

STARLİNK İNTERNET FİYATI NE KADAR?

Starlinkten yapılan açıklamada, ayda 135 dolar ödeyen (110 dolar abonelik, 25 dolar Portability) tüm Starlink müşterileri, Portability özelliği sayesinde yoldayken bile uydudan internete bağlanabilecek.

STARLİK İNTERNET HIZLI MI?

SpaceX’in açıklamasına göre Portability, müşterilerin Starlink hizmetini “geçici olarak” yeni konumlara taşımalarına ve Starlink’in aktif kapsama alanı sağladığı her yerde yüksek hızlı internet almalarına olanak tanıyor.